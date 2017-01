Big Hero 6: il film d'animazione premio Oscar su Rai2

"Giovedì 5 gennaio alle 21.20 su Rai2 va in onda il film 'Big Hero 6' - si rende noto dalla tv di Stato -, film d'animazione diretto da Don Hall e Chris Williams, ispirato all'omonimo fumetto Marvel, che si è aggiudicato l'Oscar come miglior film d'animazione nel 2015."



"Il protagonista del film e leader dei Big Hero 6 è Hiro Hamada, un geniale ragazzino capace di inventare e costruire le cose più incredibili, tanto da essersi diplomato a 13 anni" espone in ultimo la Rai.