Bianca come il latte rossa come il sangue: il film su Rai Movie

Il film 'Bianca come il latte rossa come il sangue' in onda martedì 21 febbraio su Rai Movie.

"Martedì 21 febbraio Rai Movie trasmette alle 21.20 il film di Giacomo Campiotti 'Bianca come il latte rossa come il sangue' con Luca Argentero, Filippo Scicchitano, Gaia Weiss, Flavio Insinna" riferisce in un comunicato la tv di Stato.



"Leo ha sedici anni. La scuola è uno strazio, i professori una specie protetta che speri si estingua definitivamente. Così, quando arriva un nuovo supplente di storia e filosofia, lui si prepara ad accoglierlo con cinismo. Ma questo giovane insegnante è diverso: una luce gli brilla negli occhi quando sprona gli studenti a cercare il proprio sogno. Leo ha un nemico che lo atterrisce: il bianco. Il bianco è l'assenza. Il rosso invece è il colore dell'amore, della passione, del sangue; rosso è il colore dei capelli di Beatrice." descrivono in conclusione dalla Rai.

