Attacco al potere: il film su Rai2

Attacco al potere, in onda venerdì 12 maggio su Rai2.

"Un attentato alla Casa Bianca da parte di un gruppo di estremisti è al centro di 'Attacco al potere', film di azione che Rai2 propone venerdì 12 maggio, alle 21.20, per il Ciclo Cinema Cinema" viene esposto in un comunicato dalla tv di Stato.



"Nella pellicola diretta da Antoine Fuqua, viene preso in ostaggio il Presidente Benjamin Asher (Aaron Eckhart) e il suo staff durante l'assalto di un gruppo di terroristi allo Studio Ovale. L'obiettivo è quello di mettere sotto scacco l'intera nazione degli Stati Uniti, attaccandoli con le loro stesse armi" prosegue la Rai.



"Mentre infuria una battaglia campale sul prato della Casa Bianca, l'ex responsabile della sicurezza presidenziale, Mike Banning (Gerard Butler), si unisce allo scontro, scoprendo che è l'unico membro dei Servizi Segreti ancora vivo nell'edificio assediato. Nel cast anche Morgan Freeman, che interpreta il portavoce del Presidente, Allan Trumbull" si descrive in conclusione.