Asterix e Obelix al servizio di sua Maestà: il film della Befana su Rai2

"La proposta di Rai2 per la sera della Befana è il film con Gerard Depardieu 'Asterix e Obelix al servizio di sua Maestà' - informa in un comunicato la tv di Stato -, in onda venerdì 6 gennaio alle 21.15."



"Nel 50 a.C., la Gallia viene occupata dalle truppe di Giulio Cesare. Gli unici a resistere all'invasione sono gli abitanti di un piccolo villaggio in una zona imprecisata della Bretagna: sono galli indomabili che decidono di organizzarsi per respingere il nemico" prosegue la Rai.



"A capo dell'impresa vengono designati Asterix e Obelix, nonostante i grandi sforzi del centurione Caius Bonus. I galli sono invincibili per la forza sovrumana conferita loro da una pozione magica preparata dal loro druido Panoramix. Una sera giunge al villaggio l'indovino Prolix, che predice al villaggio il ritrovamento di un tesoro, attorno al quale ci sarebbero stati molti Romani. Il giorno dopo, infatti, giunge al villaggio l'esattore delle tasse di Cesare, le cui truppe vengono però malmenate da Asterix e Obelix" si continua.



"I Galli rubano le monete dell'esattore e non ascoltano Asterix, che dice loro che il tesoro avrebbe portato solo sciagura perché avrebbe attirato l'esercito di Cesare" viene osservato.



Si conclude: "Quella sera, a scopo di riconciliazione fra Prolix e Asterix, il falso indovino decide di mangiare con l'eroe gallico l'omelette dell'amicizia. In realtà nella frittata vi sono dei funghi allucinogeni, infatti Prolix finge di mangiarla. L'indovino fasullo ipnotizza Asterix, convincendolo che Obelix sia Cesare, il suo peggior nemico. Mentre Asterix, ipnotizzato, attacca Obelix, Prolix crea scompiglio nel villaggio..."