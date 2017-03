Apocalypto: il film di Mel Gibson in versione integrale, su Rai4

Il film 'Apocalypto' in versione integrale, in onda martedì 21 marzo su Rai4.

"Rai4 per la prima volta in prima serata e in versione integrale, martedì 21 marzo, alle 21:05 trasmette il film 'Apocalypto', il cruento e spettacolare dramma d'avventura che porta la firma di Mel Gibson, lo stimato attore che in veste di regista si è già distinto con il controverso 'La Passione di Cristo' (2004) e i premiati 'Braveheart' (1995) e 'La battaglia di Hacksaw Ridge' (2016)" viene segnalato in una nota della tv di Stato.



Dalla Rai proseguono in ultimo: "Messico del XVI secolo, all'epoca della conquista spagnola. Il cacciatore Zampa di Giaguaro, abitante di un pacifico villaggio dello Yucatan, deve difendere se stesso e la sua famiglia dalle razzie dei feroci guerrieri Maya, in cerca di vittime per sacrifici umani a seguito di una letale epidemia. Recitato in lingua maya yucateca e interpretato da una maggioranza di attori non professionisti, Apocalypto è un'incalzante e vertiginosa caccia all'uomo che conferma le notevoli capacità spettacolari del popolare attore/regista."