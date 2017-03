Anteprima del film tv "Due Soldati", per la Giornata della Memoria e dell'Impegno

Il film tv i 'Due Soldati' in onda in anteprima in occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno 2017.

"Sasà ed Enzo sono due ragazzi di vent'anni. Vivono nello stesso paese vicino Napoli, ma non si conoscono. Forse si sono sfiorati al bar o in un centro commerciale. Sasà scorta i camion che trasportano la droga. Enzo, invece, è arruolato nell'Esercito ed è in missione in Afghanistan. Stipendio sicuro, buona indennità di missione che gli permette di comprare casa e sposarsi con Maria. Storie che si incrociano e che Marco Tullio Giordana racconta in 'Due Soldati' il film tv - coprodotto da Cross Promotions e Beta, in collaborazione con Rai Fiction - che Università degli Studi di Milano e Rai presentano martedì 21 marzo alle 14.30 nell'Aula Magna dell'Università Statale in via Festa del Perdono 7 a Milano, in occasione della XXII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie", rende noto la tv di Stato.



Si prosegue in conclusione: "All'anteprima - presentata da uno studente del Master di Giornalismo 'Walter Tobagi' dell'Università di Milano - intervengono Gianluca Vago, Rettore Università Degli Studi Di Milano; Antonio Campo Dall'Orto, Direttore Generale Rai; Marco Tullio Giordana, regista; Ombretta Ingrascì, docente di Sociologia della Criminalità Organizzata Università Statale di Milano; Lucilla Andreucci, referente 'Libera' Milano; Eleonora Andreatta, direttore Rai Fiction e, in collegamento telefonico da Locri, don Luigi Ciotti, presidente di Libera. L'anteprima è a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti."