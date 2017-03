A Bigger Splash: il film in prima visione tv su Premium Cinema HD

In onda su Premium Cinema HD il film di Luca Guadagnino 'A Bigger Splash', in onda giovedì 2 marzo.

"La prima visione assoluta di 'A Bigger Splash' (2015), di Luca Guadagnino con Ralph Fiennes, Dakota Johnson, Matthias Schoenaerts, Tilda Swinton e Corrado Guzzanti è la proposta di Premium Cinema HD per la prima serata di giovedì 2 marzo", viene annunciato in una nota.



"Liberamente ispirato all'acclamato 'La piscina' (1969, di Jacques Deray, con Alain Delon, Romy Schneider e Jane Birkin) ed all'omonimo dipinto di David Hockney, il film di Guadagnino ha ricevuto una candidatura al Leone d'Oro a Venezia e ha vinto il Soundtrack Stars Award per la migliore colonna sonora. - si ricorda - Al centro del racconto, la leggenda del rock Marianne (Swinton) ed il suo fidanzato Paul (Schoenaerts): insieme stanno trascorrendo una vacanza a Pantelleria. Ma la tranquillità dei due verrà interrotta dalla comparsa dell'esuberante e logorroico Harry (Fiennes), produttore discografico ed ex compagno di Marianne, intenzionato a riconquistare la donna. Complice l'arrivo del vento di scirocco, gli animi si scalderanno scoperchiando passioni sopite".



"In 'A Bigger Splash' è l'istrionico Ralph Fiennes a catturare la scena, ma è Tilda Swinton (sebbene quasi muta per un problema alle corde vocali) che riesce a comunicare profonde emozioni. - si sottolinea - Il film trasuda volutamente erotismo e desiderio, con nudi disseminati nella narrazione e movimenti di camera maliziosi. Ciliegina sulla torta, Dakota Johnson (Penelope), provocante Lolita, che aggiunge molteplici sfumature di torbido".