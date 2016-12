10 anni senza Aroldo Tieri: su Rai5 "Le bugie con le gambe lunghe"

"Ricordato come celebre spalla di Totò, Aroldo Tieri è stato capace di proporre diversi linguaggi artistici, recitando in drammi e commedie dei principali autori teatrali, ma anche interpretando ruoli fondamentali in film che appartengono alla storia del cinema italiano. Rai Cultura commemora l'attore a dieci anni dalla scomparsa, con la commedia di Eduardo De Filippo 'Le bugie con le gambe lunghe', in onda mercoledì 28 dicembre alle 16.45 su Rai5" si illustra in una nota dalla tv di Stato.



La Rai rivela in ultimo: "La commedia viene proposta in una versione del 1992, interpretata proprio dal grande attore, affiancato da Giuliana Lojodice, sua compagna nella scena e nella vita, con la regia di Giancarlo Sepe. La commedia di Eduardo, composta nel 1947, ruota intorno a una serie di intrighi amorosi e strategici che alcune coppie ordiscono ai danni di Libero Incoronato, un uomo modesto, onesto, dignitoso e fiero, la cui vita tranquilla viene sconvolta dai vicini che tentano in ogni modo di coinvolgerlo, suo malgrado, nelle loro squallide storie."