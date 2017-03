Expo elettronica all'Umbriafiere: da Bcomics e Cosplay alle Olimpiadi robot

Umbriafiere ospiterà sabato 18 e domenica 19 marzo 2017 Expo Elettronica. In un secondo padiglione invece debutta Bcomics con grande raduno Cosplay. Infine, al via le prime "Olimpiadi robotiche".

"Umbriafiere apre le porte all'elettronica, all'informatica e agli hobby, dai fumetti fino ai cosplayer e ai videogiochi. - viene annunciato in una nota - Torna sabato 18 e domenica 19 marzo (orario continuato dalle 9 alle 18:30) nei padiglioni di Bastia Umbra, Expo Elettronica, l'evento più atteso da esperti, informatici, radioamatori, appassionati del fai-da-te ma anche semplicemente da chi è alla ricerca di buone occasioni fra migliaia di articoli di elettronica di consumo e professionale: 12.000 metri quadrati 'zeppi' di articoli elettronici per l'intrattenimento, la comunicazione e il lavoro, in ufficio e a casa, proposti da oltre 100 espositori provenienti da tutta Italia".



"Pc e periferiche, smartphone, tablet, audio e multimedia, lettori e masterizzatori, dvd, decoder digitali e satellitari, videosorveglianza, accessori e materiali di consumo, piccoli elettrodomestici sono solo alcuni dei numerosi prodotti proposti, accanto ad una serie di 'introvabili' tra cui componenti, e ricambi per la riparazione. I prezzi sono molto vantaggiosi, con sconti imperdibili rispetto alla normale distribuzione", viene quindi specificato.



"Un secondo padiglione è poi dedicato alle novità di questa edizione: - si sottolinea - a Expo Elettronica debutta Bcomics, la versione 2.0 della tradizionale fiera del fumetto, un appuntamento a misura di cosplayer. Si tratta di una mostra mercato del fumetto usato e da collezione che abbraccia tutti i gusti, da quelli 'vintage' e tradizionali fino ai protagonisti delle più attuali serie giapponesi, con costumi, accessori e complementi ispirati al mondo dei fumetti. E poi via libera al mondo del Cosplay, con l'area workshop cosplay più grande in Italia: nato sulla scia dei cartoons asiatici, si tratta dell'hobby di divertirsi vestendosi come il proprio personaggio preferito, inscenando brevi esibizioni in cui si recita la parte del personaggio di cui si indossa il costume".



"A Bcomics nella giornata di domenica è previsto un grande raduno Cosplay con animazioni, sfilate e tornei di videogiochi; - si anticipa - qui è possibile truccarsi grazie alle postazioni messe a disposizione da Fiere del Fumetto Comics and Games e La Gazzetta del Cosplay. Ospite d'onore per l'edizione del debutto è Gesha Petrovich, per la prima volta in Italia direttamente dalla Russia: Gesha ha girato praticamente tutto il mondo, ospite in diverse fiere e convention".



Infine, sempre in questo secondo padiglione si svolgeranno le prime "Olimpiadi robotiche", cone 8 scuole umbre in gara: "nelle due giornate di manifestazione otto piccoli robot - interamente programmati da studenti di istituti superiori del territorio - si sfidano in un torneo di calcetto, in una gara di velocità e in un combattimento di sumo".