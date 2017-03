L'amica geniale di Elena Ferrante diventa una serie tv: al via le riprese

Al via in estate le riprese, dirette da Saverio Costanzo, della serie 'L'amica geniale' tratta dal Best Seller di Elena Ferrante.

"Quando l'amica più importante della sua vita sembra essere scomparsa, Elena Greco, una signora anziana immersa in una casa piena di libri, accende il computer e inizia a scrivere la storia della loro amicizia. - rende noto la Rai - Raffaella Cerullo, che lei ha sempre chiamato Lila, l'ha conosciuta in prima elementare, nel 1950."



La tv pubblica evidenzia: "Ambientata in una Napoli pericolosa e affascinante, inizia così la loro storia che copre oltre sessant'anni di vita e che tenta di raccontare il mistero di Lila, l'amica geniale di Elena, la sua migliore amica, la sua peggiore nemica."



Viene diffuso inoltre: "Inizieranno questa estate le riprese de 'L'amica geniale', la serie in otto episodi diretta da Saverio Costanzo (Private, La solitudine dei numeri primi, Hungry Hearts). La storia è tratta dal Best Seller 'L'amica geniale', il primo libro della quadrilogia di Elena Ferrante, edita da E/O. L'amica geniale è una serie originale HBO-RAI, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango. Tutti gli episodi saranno diretti da Saverio Costanzo. Soggetto di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci. Sceneggiature di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Jennifer Schuur è produttore esecutivo per Wildside e Fandango."



Il distributore internazionale è FremantleMedia International dichiara: «Siamo entusiasti di collaborare con Wildside, RAI e Fandango per dare vita alla narrazione potente ed epica di Elena Ferrante e della sua saga L'amica geniale. Attraverso i personaggi di Elena e Lila, saremo testimoni di un'amicizia lunga una vita che si sviluppa sullo sfondo dell'affascinante rete di relazioni sociali della città di Napoli. Questo ambizioso racconto, che esplora la complessa intensità dell'amicizia al femminile, catturerà senz'altro l'attenzione e i cuori del pubblico di HBO».



"Casey Bloys (Presidente, HBO Programming) aggiunge: «Con 'L'amica geniale' la Rai porta in tv lo straordinario successo editoriale di Elena Ferrante. È un progetto ambizioso che soddisfa molti degli obiettivi del Servizio Pubblico nel campo della fiction. È italiano e internazionale; è universale ma complesso: è una grande co-produzione di valore globale. Grazie anche all'inedita collaborazione con HBO, editore all'avanguardia nel campo delle serie tv, e, insieme a produttori italiani ormai affermati a livello internazionale come Wildside e Fandango, la fiction italiana compie un ulteriore passo in avanti nell'esportazione del prodotto italiano nel mondo. Una strategia che guarda alla qualità e al mercato, giocando la carta della creatività e del talento, tutti italiani, e dell'alto livello di professionalità raggiunto nell'ideazione e nella produzione seriale».