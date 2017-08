Uccisa dal marito dopo 12 denunce: governo impugna sentenza che condanna pm

Francesca Puglisi del PD considera grave che il governo abbia deciso di impugnare la sentenza che condannava i magistrati a risarcire i figli di una donna uccisa dal marito dopo 12 denunce cadute nel vuoto.

"Gravissima la scelta di Palazzo Chigi di impugnare la sentenza di condanna della Procura di Caltagirone per non aver dato seguito alle dodici denunce di Marianna Manduca, uccisa poi dal marito" denuncia in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Francesca Puglisi.

"Una sentenza che avevamo finalmente salutato come storica - ricorda infatti la capogruppo PD in Commissione Cultura a Palazzo Madama -, anche grazie alla riforma fatta dallo stesso governo sulla responsabilità civile dei magistrati e che disponeva il pagamento al padre adottivo degli orfani del femminicidio di un modesto risarcimento di 300 mila euro."

"La Presidenza del Consiglio ci ripensi - dichiara in ultimo -, questa scelta è uno sfregio al buonsenso e alla battaglia che stiamo conducendo assieme contro il femminicidio e la violenza di genere."