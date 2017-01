Perché Aifa ha attesso un anno per far importare Vercyte da Francia?

"Dopo un anno dalla scomparsa del Vercite dalle farmacie del nostro paese una prima, ma purtroppo tardiva, risposta alle richieste dei malati in difficoltà è giunta dall'Aifa: in Francia è registrato e disponibile il medicinale Vercyte 25 mg 30 compresse della ditta Delbert. - viene fatto sapere in una nota da Federconsumatori - Da un anno i pazienti sono stati costretti a intraprendere il percorso di prova per una differente terapia: scelta che ha comportato disagi personali e un aggravio dei costi per il Servizio Sanitario Nazionale, necessari per i più frequento controlli sia in termini di efficacia che di tollerabilità del farmaco sostituito."



"Oggi Aifa comunica che il farmaco è disponibile in Francia, nonostante questo già risultasse un anno fa. È possibile, da oggi, che i malati richiedano al medico ematologo la compilazione del modulo per la richiesta di autorizzazione a importare dall'estero il farmaco carente. Una vicenda che rimane circondata da elementi poco chiari: perché l'Aifa ha impiegato un anno a dare una risposta tanto ovvia? Perché non è stata data prima la possibilità ai pazienti di ricorrere all'importazione di tale medicinale salvavita senza essere costretti a cambiare terapia (con i relativi rischi)? Da oltre un anno denunciamo la scomparsa di tale farmaco e le relative difficoltà per i pazienti, ora attendiamo dall'Aifa delle risposte sul perché di tali misteriosi ritardi" scrive infine la federazione dei consumatori.