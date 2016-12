Roma: rubano medicinali e soldi da farmacie comunali, arrestato farmacista

"I Carabinieri NAS di Roma hanno eseguito un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di un farmacista addetto ad una delle 46 farmacie comunali dell'azienda speciale capitolina Farmacap. - viene riferito in una nota - Sono stati, inoltre, notificati un provvedimento di sospensione dall'attività per un'altra farmacista e 14 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti dipendenti dell'azienda pubblica".



"I provvedimenti sono stati emessi nell'ambito di una vasta indagine della Procura della Repubblica di Roma che ha portato, tra l'altro, ad accertare gravi e sistematiche condotte di peculato e appropriazione indebita di farmaci, parafarmaci e danaro di cassa da parte di farmacisti ed impiegati presso le farmacie comunali romane".