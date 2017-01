Farmaci "salvavista" anche in farmacie territoriali, dice sentenza Consiglio di Stato

"Oggi, grazie alla sentenza del Consiglio di Stato, le farmacie territoriali attrezzate, e non solo quelle ospedaliere come ha sostenuto Aifa, potranno finalmente frazionare e confezionare i farmaci 'salvavista' per l'impiego off label nel trattamento di maculopatie e glucoma" riporta in un comunicato Federconsumatori.



L'associazione dei consumatori segnala infine: "Finalmente non avverrà più che a circa centomila pazienti siano negate le terapie intravitreali a seguito della Determina Aifa del giugno 2014. Federconsumatori plaude a questo importante risultato e ritiene che la battaglia condotta e vinta dalla Soi sia determinante per riaffermare e garantire ai malati il diritto di accedere alle terapie necessarie."