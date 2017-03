Lorenzin: ok a importazione farmaci dall'estero. Da epatite C ad anticancro

Il Ministero della Salute dirama una circolare che permette l'acquisto e l'importazione in Italia di medicinali venduti solo all'estero. La decisione è stata presa in particolare per favorire i malati di epatite C ma apre le porte anche a tutte quelle cure attualmente vietate in Italia, come per esempio quelle innovative anticancro.

Il Ministero della Salute ha diramato una circolare per regolamentare l'importazione di medicinali regolarmente autorizzati in un Paese estero, ma non autorizzati all'immissione in commercio in Italia. Nello specifico, il dicastero precisa che questi farmaci potranno essere importati in Italia in solo due casi, quali:

- medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri, ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale, spediti dall'estero su richiesta del medico curante;

- medicinali registrati in Paesi esteri, che vengono personalmente portati dal viaggiatore al momento dell'ingresso nel terriotrio nazionale, purché destinati ad uso personale per un trattamento terapeutico non superiore ai 30 giorni.



L'importazione, chiarisce inoltre il Ministero della Salute, deve essere giustificata da oggettive ragioni di eccezionalità rinvenute nella necessità, in mancanza di una valida alternativa terapeutica, che il medico curante ritenga opportuno sottoporre un proprio paaziente al trattamento terapeutico con un medicinale regolarmente autorizzato in un Paese estero.



Come "valida alternativa terapeutica", si sottolinea che è da intendersi anche:

- quando un medicinale del quale si chiede l'importazione, pur in presenza di analogo medicinale regolarmente autorizzato in Italia, presenti un diverso dosaggio di principio attivo, una diversa via di somministrazione, eccipienti diversi o una diversa formulazione di principi attivi;

- quando l'accesso al medicinale disponibile in Italia non risulti possibile per il paziente, in quanto lo stesso paziente non rientra nei criteri di eleggibilità al trattamento per l'erogazione del medicinale a carico del Servizio santario nazionale, ovvero per la sua onerosità.



Queste precisazioni lasciano quindi intendere che la circolare sia stata diramata in particolare per permettere ai pazienti malati di epatite C di reperire i farmaci, in attesa almeno che entri effettivamente in vigore il Piano di eradicazione dell'epatite C annunciato dall'Aifa, la quale sta negoziando con le case farmaceutiche in merito ai nuovi medicinali, affinché siano anche più accessibili. A tal proposito, Donata Lenzi e Margherita Miotto, deputate del PD, avevno chiesto proprio al ministro Beatrice Lorenzin di bandire una "gara aperta, senza nessuna secretazione, per garantire prezzi più convenienti e cure adeguate per i malati" di epatice C.



Ovviamente, però, la circolare sembra aprire anche a tutte quelle cure attualmente vietate in Italia, come per esempio quelle innovative anticancro.