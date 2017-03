Farmaci illegali simil Viagra nei sexy shop: sequestrate 10.000 confezioni

La Guardia di Finanza ha smantellato un ramificato traffico di medicinali illegali venduti nei sexy shop di mezza Italia. Un fermo in carcere, 11 arresti e denunciati diversi titolari di sexy shop.

Nella giornata di ieri la Guardia di Finanza di Ravenna ha dato esecuzione ad un "provvedimento di fermo nei confronti di un soggetto indiziato del delitto di commercio di sostanze medicinali contraffatte", come viene riferito in una nota.



Eseguito inoltre "il sequestro preventivo d'urgenza dell'attività commerciale riconducibile al medesimo soggetto, nonché 63 perquisizioni presso abitazioni e 'sexy shop' riferibili a 36 altri soggetti indagati per il medesimo reato e per il delitto di ricettazione".



L'operazione ha "consentito di individuare e smantellare un ramificato traffico di sostanze medicinali illegalmente commercializzate su tutto il territorio nazionale, altamente pericolose per la salute e per la sicurezza dei consumatori".



L'indagine è iniziata dopo un controllo fiscale in un sexy shop in provincia di Ravenna, "nel corso del quale i finanzieri hanno rinvenuto alcune confezioni di prodotti che, a seguito di perizia disposta dalla Procura di Ravenna, sono risultati essere veri e propri farmaci non autorizzati".



Si trattava, viene specificato, "di bustine, pillole e capsule contenenti miscele dei principi attivi Sildenafil e Tadalafil, presenti nei noti farmaci 'Viagra' e 'Cialis', nonché di spray contenenti il principio attivo della lidocaina, normalmente utilizzata negli anestetici locali".



L'attività investigativa ha quindi "puntato a ricostruire l'intera 'filiera' distributiva dei prodotti illegali, al fine di interromperne i flussi di vendita", fino a quando è stato possibile "risalire al principale fornitore di tali medicinali, individuato nel gestore di un'azienda di commercio all'ingrosso di articoli per adulti della provincia di Pordenone, del quale peraltro risultava essere un semplice dipendente, ma che poi si è rivelato esserne il vero titolare effettivo".



Attraverso tale soggetto, viene sottolineato, "sono quindi stati individu ati 28 diversi sexy shop ubicati su gran parte del territorio nazionale (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia), che acquistavano le sostanze medicinali illegali (Kamagra, Cobra, Super Dragon, P-Force, Cenforce, Stud 100, Silde, Extra Strong, questi i nomi di alcune di esse)".



I titolari di questi sexy shop sono indagati per i reati di commercio di sostanze medicinali contraffatte o adulterate e di ricettazione. Il fornitore è stato invece portato nel carcere di Pordenone. E' scattato l'arresto anche per 11 titolari di alcuni esercizi di Milano e provincia, di Torino, Brescia, Ravenna, Forlì, Taranto e delle province di Bologna, Rimini, Macerata e Caserta, perché riscontrata la flagranza del reato di commercio di sostanze medicinali contraffatte.



In totale, sono state sequestrate oltre 10.000 confezioni di medicinali non autorizzati, oltre a mezzo chilo di marijuana.