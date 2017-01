Janet Jackson mamma per la prima volta a 50 anni: parto senza complicazioni

Janet Jackson è diventata mamma per la prima volta, all'età di 50 anni. Il primo figlio di Janet Jackson è venuto alla luce nella giornata del 3 gennaio, ed il parto non ha avuto alcuna complicazione, come viene assicurato nell'unica breve nota che annuncia il lieto evento.



Il primo figlio di Janet Jackson, sorella più piccola di Michael Jackson, si chiama Eissa ed è nato dall'unione con il magnate del Qatar Wissam Al Mana: la coppia si è sposata nel 2012. La 50enne pop star aveva rinviato il tour dopo l'uscita nel 2015 del suo ultimo album "Unbreakable" proprio con l'obiettivo di allargare la famiglia. Janet Jackson e Wissam Al Mana si dicono "entusiasti" di accogliere il loro figlio.