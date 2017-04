Google modifica algortimo contro fake news. Ordine giornalisti si indigna?

Google informa gli utenti italiani di aver modificato l'algoritmo del motore di ricerca per combattere le fake news. L'Ordine dei giornalisti si indignerà o rimarrà silente davanti al fatto che è una multinazionale americana a determinare se una notizia, scritta nell'ambito di quell'attività giornalistica stabilita dalla Cassazione, ha più valore rispetto ad un'altra?

Google oggi informa i suoi utenti italiani (e gli editori online) che ha aggiornato il suo algoritmo per migliorare la qualità dei risultati che appaiono sul suo motore di ricerca e soprattutto per contrastare le cosiddette fake news.



Sul suo blog, Google rivela però che prima dell'algoritmo a decidere se un contenuto deve apparire o meno nei primi posti del motore di ricerca sono i "valutatori", cioè persone reali che in sostanza giudicheranno un articolo in base alle nuove Linee guida di Mountain View che includono aggiornamenti su "informazioni ingannevoli, risultati inaspettatamente offensivi, bufale e teorie cospiratorie non dimostrate".



"Queste linee guida - assicura Google - cominceranno ad aiutare i nostri algoritmi a far retrocedere simili contenuti di scarsa qualità e ad introdurre ulteriori miglioramenti nel tempo".



Inoltre, Google ha modificato alcuni parametri in base ai quali riuscirà a "far emergere più pagine più autorevoli e far retrocedere contenuti di scarsa qualità".



C'è chi teme quindi che nel prossimo futuro i risultati che appariranno nella prima pagina di Google siano solo quelli dei media mainstream mentre l'informazione indipendente rischierà di finire nel deep web, poiché seppur indicizzata non avrà visibilità sul motore di ricerca più diffuso al mondo.



Eppure, sempre più spesso, le fake news sono create proprio da quelle fonti autorevoli che Google vorrebbe premiare in quanto affidabili. Un esempio?



A marzo la CGIL, il più grande sindacato italiano, denuncia che una donna veneta di 41 anni è stata costretta a chiamare 23 ospedali prima di trovare un medico che la facesse abortire. La notizia è stata immediatamente non solo rilanciata dai maggiori quotidiani italiani ma usata, strumentalmente, per attaccare l'obiezione di coscienza.



La notizia, però, era falsa. Dopo le indagini condotte dai NAS e dalla Procura, infatti, si è scoperto che la donna ha abortito meno di un mese dopo aver contattato per la prima volta l'Azienda Ospedaliera e che le successive telefonate erano state fatte "in preda a una crisi d'ansia".



Google ovviamente non avrebbe potuto sapere che questa era una fake news, ma allo stesso tempo questo dimostra inequivocabilmente che né il suo algoritmo né i suoi valutatori possono decidere "a monte" quali fonti sono più affidabili di altri.



In Italia, poi, Google rischierebbe di incorrere anche nelle ire dell'Ordine dei giornalisti, se questo cominciasse a vigilare davvero sui suoi iscritti. L'Odg, infatti, dovrebbe indignarsi per il fatto che è una multinazionale americana a determinare se una notizia ha più valore rispetto ad un'altra se scritta nell'ambito di quell'attività giornalistica che, come stabilisce la Corte di Cassazione nella senza n. 625 del 1982, si intende come "prestazione di lavoro intellettuale, della sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretto a comunicare ad una massa indifferenziata di utenti idee, convinzioni o motivazioni, attenti ai campi più diversi della vita spirituale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione critica".



Può quindi Google giudicare come "teoria cospiratoria non dimostrata" una notizia per esempio sui vaccini solo perché contraria al pensiero (unico) dominante? Può Google decretare se affidabile o meno una fonte giornalistica anche se questa risponde già a determinati criteri deontologici, senza contare che è anche costretta a svolgere un obbligo formativo continuato?



La risposta appare ovvia, ma probabilmente non la troverete nei primi risultati del motore di ricerca di Mountain View.