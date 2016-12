Fake news rischia di far scoppiare guerra nucleare tra Israele e Pakistan

I rapporti tra due potenze nucleari hanno rischiato di incrinarsi a causa di una fake news ed, ovviamente, per via della proverbiale ignoranza di molti politici.



La diffusione incontrollata delle fake news, a cui anche Facebook cerca ultimamente di porre rimedio visto che è il veicolo principale di tali "notizie", potrebbe infatti nel prossimo futuro non solo viziare i risultati di una elezione (come i democratici americani sostengono a seguito della vittoria di Donald Trump) ma persino mettere a repentaglio l'incolumità di milioni di persone sulla Terra.



Se infatti c'è chi si diverte (soprattutto nel vedere gli incassi pubblicitari) a far credere alla gente che Belen Rodriguez si è fidanzata con Mario Rossi, qualcun altro non ha avuto remore invece nel pubblicare su internet, e diffondere sui social media, il fatto che Israele avesse minacciato di usare armi nucleari contro il Pakistan nel caso Islamabad avesse inviato delle truppe in Siria.



L'articolo, se così si può definire, citava la dichiarazione di Moshe Ya'alon, presentato come l'attuale ministro della Difesa israeliano anche se in realtà non è più in carica da tempo. Almeno questo Khawaja Muhammad Asif, ministro della Difesa pakistano, avrebbe dovuto saperlo prima di ricordare su Twitter, a commento di questa evidente bufala, che il Pakistan è una potenza nucleare e che avrebbe reagito come tale se attaccata.



Il tweet non è passato inosservato ed a stretto giro il Ministero della Difesa israeliano ha, per fortuna, calmato le acque sottolineando che le dichiarazioni di Asif erano state espresse in base ad informazioni false.