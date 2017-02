Anche in India fake news e campagne d'odio, contro minoranze cristiane

Anche l'India deve fare i conti con fake news e campagne d'odio. La All India Catholic Union (AICU) denuncia infatti che dove sono in corso campagne eleettorali vengono diffuse notizie false sulle minoranze religiose, cristiani e musulmani.

A quanto pare il fenomeno delle fake news e delle campagne d'odio è un problema a livello mondiale, anche se non è ancora ben chiaro chi siano i manovratori di tale politica.



La "All India Catholic Union" (AICU), la più antica associazione del laicato cattolico indiana, ha rivolto infatti un accorato appello al governo locale affinché fermi quello che loro chiamano "l'aritmetica dell'odio" che accusa le minoranze religiose e polarizza le società indiana.



In una nota inviata all'agenzia di stampa Fides, il presidente nazionale dell'AICU Lancy D. Cunha ha infatti denunciato: "Il Bharatiya Janata Party (BJP) e organizzazioni come il Sangh Parivar, promuovono una 'aritmetica di odio' e dovunque ci sono elezioni comunali, provinciali o nazionali diffondono notizie per cui le minoranze religiose sarebbero in netta crescita in India".



"Il ministro federale per gli affari interni, Karen Rijjiju, sta facendo insinuazioni contro la popolazione cristiana in Arunachal Pradesh, suo stato natale, gettando calunnie su minoranze religiose", rimarca.



Secondo l'AICU, il leader del BJP e Sangh Parivar hanno insultato i cristiani specialmente negli stati dell'India nordorientale e dell'India centrale. Questi discorsi di odio generano ed alimentano violenza sulle comunità religiose minoritarie, come cristiani e musulmani.



L'AICU chiede quindi al primo ministro dell'India Narendra Modi di "mantenere la promessa di garantire sicurezza a tutti i cittadini indiani e di fermare le campagne di odio che incoraggiano i militanti ad attaccare le chiese, le persone e le istituzioni religiose. La leadership AICU rinnova al governo la domanda di ripristinare i diritti costituzionali dei dalit cristiani, discriminati sulla base di un Ordine presidenziale del 1950, restituendo a 200 milioni di dalit non indù i diritti in materia di istruzione e occupazione. L'AICU invita il governo a concentrarsi sulle questioni come il lavoro, lo sviluppo, le condizioni di vita degli agricoltori, la sicurezza delle donne, l'assistenza sanitaria e l'alloggio, i senza fissa dimora".