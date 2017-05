Export: nonostante embargo cresce del 45% commercio agroalimentare con Russia

La Confederazione italiana agricoltori commenta i dati dell'export diffusi dall'Istat.

"L'agroalimentare contribuisce a trainare il Made in Italy all'estero, segnando nel primo trimestre del 2017 un incremento annuo sui mercati stranieri dell'8% circa. Solo a marzo, rispetto allo stesso mese del 2016, l'export dei prodotti freschi dell'agricoltura cresce del 7,9% e quello dei prodotti dell'industria alimentare del 13,3%" viene osservato in una nota dalla Confederazione italiana agricoltori, commentando i dati dell'export diffusi dall'Istat.

L'organizzazione illustra quindi che "l'andamento dei primi tre mesi sembra confermare e avvalorare il trend da record già registrato l'anno scorso dalle esportazioni di cibo e bevande."



"Particolarmente brillante la performance verso la Russia: nel primo trimestre dell'anno l'export agroalimentare Made in Italy verso Mosca cresce del 45% annuo, superando i 100 milioni di euro e riavvicinandosi ai valori pre-embargo. Ciò è dovuto alla dinamicità che caratterizza le imprese agricole e alimentari, le quali non si sono scoraggiate e hanno puntato su quei prodotti esclusi dall'embargo" prosegue la CIA.

"Ecco che le spedizioni di olio d'oliva nei primi due mesi del 2017 sono aumentate del 107% annuo - si espone infine -, così come le vendite di vino hanno superato gli 11,5 milioni di euro, con una crescita tendenziale del 75%. Una buona notizia che arriva proprio nel giorno dell'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il premier Paolo Gentiloni in visita a Sochi."