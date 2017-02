Export agroalimentare 2016: bene in UE, azzerato mercato russo

La Confederazione italiana agricoltori riferisce i dati sul commercio estero.

"Nuovo record per l'export agroalimentare Made in Italy, anche se permane il disavanzo commerciale. Nel 2016, tra prodotti dell'agricoltura, cibi e bevande, l'Italia ha esportato oltre 38,3 miliardi di euro, facendo registrare una crescita annua del 4%" riferiscono in un comunicato dalla Confederazione italiana agricoltori, che sottolinea come "circa i due terzi delle vendite estere (25,1 miliardi di euro) siano state realizzate all'interno del mercato comunitario".



Dall'organizzazione proseguono dunque: "Anche nell'ultimo anno, la Germania - con 6,7 miliardi di euro e una crescita media del 4% - si è confermata primo sbocco commerciale per l'Italia, seguita dalla Francia (4,2 miliardi di euro) che, mediamente, ha aumentato le sue importazioni dal Belpaese del 5,5%."



"Le esportazioni oltremanica, nonostante i timori e gli allarmismi per la 'Brexit' sono valse oltre 3,2 miliardi di euro (+0,4% in media) collocando, anche nel 2016, il Regno Unito sul terzo gradino del podio tra i mercati di sbocco del Made in Italy" si prosegue.



"Sulle tavole dei consumatori USA, è giunto un decimo delle spedizioni italiane per un valore complessivo che ha superato i 3,8 miliardi di euro e che, per le produzioni alimentari, è aumentato nell'ultimo anno del 6%. Praticamente azzerato, invece, il mercato russo dove sono stati venduti prodotti e cibi italiani per poco più di 420 milioni di euro" si continua.



Viene reso noto in conclusione: "Sul fronte degli arrivi, nel 2016 l'Italia ha importato circa 42,9 miliardi di euro tra prodotti dell'agricoltura e alimentari di cui, oltre 30 provenienti dai Paesi dell'Unione europea e più di 4 miliardi dai territori del Sud-Est asiatico e del Mercosur (mercato dell'America latina). Pechino ha invece esportato verso l'Italia 637 milioni di euro con le vendite alimentari aumentate del 5,5%. Questo scenario si è tradotto in un deficit commerciale superiore ai 4,5 miliardi di euro."