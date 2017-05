Bologna: 44enne evade dai domiciliari per bere e giocare d'azzardo

Evade dai domiciliari per colpa dei suoi vizi.

"Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno arrestato un quarantaquattrenne senegalese, domiciliato a Bologna, per evasione dagli arresti domiciliari. Il soggetto, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina, è finito in manette per colpa dei vizi: l'alcol e il gioco d'azzardo" viene reso noto dell'Arma.



I Carabinieri scrivono inoltre: "Il senegalese, infatti, non riuscendo a frenare l'impulso fortissimo di farsi una 'giocata' in compagnia di una birra fresca, è uscito di casa, nonostante il parere contrario di un suo cugino che, per motivi religiosi, si era rifiutato di assecondarlo."



La Benemerita osserva infine: "Appagato da entrambi i vizi, il quarantaquattrenne è tornato a casa dove, ad attenderlo, c'erano i Carabinieri del luogo, unitamente ai militari del 4° Battaglione Carabinieri 'Veneto', impegnati nei consueti controlli del territorio in zona 'Bolognina'. Questa mattina, in sede di rito direttissimo, l'arresto è stato convalidato e il quarantaquattrenne è stato condannato a otto mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali."