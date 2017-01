Eutanasia: anche dj Fabo può vivere se Stato non accetta fallimento società

Sta cominciando a diventare virale un video dove un ragazzo di 39 anni, divenuto cieco e tetraplegico a seguito di un incidente stradale, si appella al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché anche in Italia venga introdotta l'eutanasia.



"Signor Presidente della Repubblica, Fabo si sente in gabbia. Vorrebbe essere libero di morire, ma non può. Facciamo qualcosa?" domanda la fidanzata di dj Fabo, che presta la voce al ragazzo che trova purtroppo difficoltà anche a parlare.



A lanciare il video su Facebook è la pagina di Eutanasia Legale, costola dell'Associazione Luca Coscioni, che chiede a Mattarella di sbloccare l'iter relativo alla proposta di legge sull'eutanasia attualmente ferma da molti mesi in Parlamento. E' in programma il prossimo 30 gennaio la discussione alla Camera sul testo di legge sul testamento biologico.



Ciò che fa più discutere di questo video è il fatto che per propagandare l'eutanasia viene proposta all'utente la storia commovente di un ragazzo che si è "ritrovato cieco e tetraplegico, condizione rarissima al mondo", come ammette anche l'Associazione Luca Coscioni.



Da ricordare però che in alcuni di quei Paesi che applicano l'eutanasia già da molti anni, inizialmente giustificata solo per casi gravi come quello di dj Fabo, la "dolce morte" come viene chiamata oggi viene concessa anche a chi, per esempio, ha solo problemi di alcolismo oppure è ancora minorenne.



Ecco perché l'eutanasia viene da molti considerata come il fallimento della società, poiché uno Stato preferisce accettare di veder morire un proprio cittadino che soffre piuttosto che offrigli tutti gli strumenti utili per farlo vivere dignitosamente, anche in situazioni tragiche come quella di dj Fabo.