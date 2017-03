Alterare DNA delle generazioni succesive: Quante Storie sull'eugenetica

I limiti etici della ricerca scientifica, a Quante Storie in onda giovedì 23 marzo su Rai3.

"Modificare il nostro DNA alterando il genoma delle generazioni successive: fino a pochi anni fa sarebbe stata un'ipotesi fantascientifica. A renderla possibile è oggi una tecnica di genoma editing che la rivista Science giudica tra le più importanti scoperte scientifiche del nostro tempo" rivela in una nota la Rai.



"Sui limiti etici della ricerca e sul confine tra eugenetica e cura delle malattie Corrado Augias si interrogherà giovedì 23 marzo a Quante Storie, in onda alle 12.45 su Rai3, con la biologa Anna Meldolesi. Concluderà la puntata la recensione letteraria di Michela Murgia" segnala in ultimo la tv pubblica.