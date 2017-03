Etichette alimenti: "non basta stabilimento, serve obbligo materie prime"

Il Codacons interviene sull'etichettatura degli alimenti.

"Non basta per il Codacons la reintroduzione dell'obbligo di indicare in etichetta lo stabilimento di produzione o confezionamento dei prodotti alimentari", viene chiarito in una nota dall'associazione.



"Ai consumatori una simile misura servirà a poco o nulla - spiega infatti il presidente Carlo Rienzi - L'indicazione del luogo di produzione, infatti, non fornisce adeguate informazioni ai consumatori al momento dell'acquisto relativamente all'origine delle materie prime contenute nel prodotto: un alimento può essere realizzato e confezionato in Italia, ma le sue materie possono provenire tutte da paesi esteri".



"Ciò che realmente serve è obbligare i produttori ad indicare in etichetta l'origine delle materie prime per tutti gli alimenti in commercio in Italia: - si sottolinea - solo così sarà possibile fornire adeguate garanzie di trasparenza agli utenti e consentire loro di evitare inganni e raggiri e fare acquisti in piena consapevolezza".