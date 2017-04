Etichettatura: dopo latte e derivati verso obbligo origine anche per riso

Federconsumatori commenta il decreto per l'etichettatura del riso.

"Dopo anni di battaglie e denunce, finalmente qualcosa si sta muovendo sulla questione dell'indicazione di origine per i prodotti alimentari. Mentre si avvicina la data in cui tale obbligo scatterà per latte e derivati - il 19 aprile prossimo - il ministro Maurizio Martina ha dichiarato che verrà introdotto un vincolo analogo anche per il riso" rivelano in una nota da Federconsumatori.



"Si tratta di una notizia che valutiamo positivamente ed è necessario che si concretizzi al più presto - prosegue inoltre la federazione dei consumatori -, in modo che le parole del ministro non restino semplice e sterile teoria. Da tempo ci battiamo per la tracciabilità dei prodotti e perché venga riportato in etichetta il maggior numero possibile di informazioni, poiché i cittadini hanno diritto a scegliere consapevolmente cosa acquistare e cosa mangiare."



«Un consumatore informato è anche un consumatore consapevole e meno esposto a rischi, truffe e raggiri. Sapere da dove provengono e cosa contengono i beni che acquistiamo è un nostro diritto inviolabile, soprattutto se si tratta di prodotti alimentari» dichiarano Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, Presidenti di Federconsumatori e Adusbef.