Etichetta pasta secca: Italia invia decreto ad UE su obbligo origine

"Bene per il Codacons lo schema di decreto per l'obbligo in etichetta dell'origine della pasta secca inviato a Bruxelles - viene rivelato in una nota dall'associazione dei consumatori -, ma per l'associazione ancora non basta."



«Da decenni chiediamo maggiore trasparenza in favore dei consumatori italiani - spiega il presidente Carlo Rienzi - Qualcosa di recente si è mosso sul fronte dei prodotti lattiero caseari, per i quali dal primo gennaio 2017 sarà obbligatorio indicare la provenienza delle materie prime, e ora si avvia analogo iter anche per la pasta; ma sono ancora moltissimi gli alimenti per i quali viene nascosta ai consumatori la provenienza delle materie prime. Per questo chiediamo di estendere l'obbligo di etichettatura d'origine alla totalità dei prodotti alimentari, rispettando il diritto dei cittadini di sapere cosa mangiano perché, ricordiamo, l'origine dei prodotti modifica le scelte economiche degli utenti».