Elettronica organica: dall'Enea etichette intelligenti per monitorare cibi e ambiente

Nel prossimo futuro sui prodotti presenti al supermercato il consumatore potrebbe trovare una vera e propria etichetta "intelligente" che non si limita a riportare i valori nutrizionali o la provenienza dell'alimento ma potrebbe anche rilevare l'effettivo stato di conservazione del cibo grazie a dei sensori chimici di temperatura e umidità.



Applicate, ad esempio, su una confezione di surgelati, queste particolari etichette possono trasmettere informazioni su eventuali anomalie attraverso una semplice app installata sul telefonino di chi va a fare la spesa. E' quanto stanno sperimentando i ricercatori dell'Enea di Portici, centro di sviluppo per l'elettronica organica. Nel laboratorio Tripode, acronimo di Tecnologie e Ricerca per la applicazione dei Polimeri nei Dispositivi Elettronici, si sperimentano infatti materiali a base di carbonio per la realizzazione di dispositivi e sistemi iper leggeri, flessibili, sottilissimi, a basso costo e a basso impatto ambientale.



Fra le applicazioni potenzialmente più interessanti le etichette RFID (Radio-Frequency Identification) sensibili, dotate di un innovativo sistema di lettura e di riconoscimento. "Dotate di sensori chimici, di temperatura e di umidità possono essere utilizzate nei supermercati del futuro, ma anche per il monitoraggio di ambienti contaminati, lavorazioni industriali, e in agricoltura" spiega infatti in una nota l'ingegnere Carla Minarini, responsabile del Laboratorio.



Ma nel laboratorio Tripode si sta lavorando anche al progetto ReLight (Research for Light - lighting and sunlight), che riguarda lo sviluppo di dispositivi innovativi per l'illuminazione come le sorgenti luminose Oled ad alte prestazioni e le celle fotovoltaiche organiche integrabili nelle facciate degli edifici, nelle tettoie e nei tessuti. "Con gli Oled, gli Organic Led possiamo fare lampade piatte, curve e flessibili con ottime rese di colore", sottolinea ancora la ricercatrice dell'Enea, precisando che "l'elettronica organica è una tecnologia ancora giovane ma con molti punti di forza, come la possibilità di realizzare dispositivi ad elevato grado diflessibilità ed elasticità".