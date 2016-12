Zafferana Etnea: chieede soldi a 19enne per non postare su web sue foto hot, arrestato

"La vittima - una studentessa di 19 anni - si è presentata dai Carabinieri di Zafferana Etnea per denunciare il ricatto che stava subendo. Ha raccontato di aver conosciuto tramite una piattaforma social un ragazzo - 23enne - di Fiumefreddo di Sicilia con il quale per alcuni mesi ha intrattenuto delle conversazioni amichevoli che con il passare del tempo si sono fatte sempre più confidenziali fino allo scambio di foto intime" viene esposto in un comunicato dell'Arma.



"Un gioco rivelatosi ingestibile per la vittima dal momento che ha deciso di interromperlo. Difatti, da quel momento, il ragazzo ha iniziato a minacciarla pretendendo del denaro - 50 euro - pena la pubblicazione delle foto sul web. La vittima così ha invitato 'l'amico' nella propria abitazione per consegnargli la somma concordata. Questi si è presentato, ha incassato il denaro, ma non si è accorto che in casa si erano nascosti i Carabinieri che al momento opportuno sono intervenuti ritrovandogli in tasca la banconota da 50 euro e il cellulare con in memoria i fotogrammi oggetto del ricatto. Il 23enne, arrestato per estorsione e in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza" si sottolinea in ultimo dalla Benemerita.