Taranto: sequestra e minaccia di morte il padre per 15 euro al giorno

Arrestato un 34enne tarantino per estorsione.

"I Carabinieri della Stazione di Taranto Nord hanno tratto in arresto, per estorsione, un 34enne, tarantino, con precedenti penali specifici. L'articolata attività investigativa condotta dai militari ha permesso di accertare la drammatica situazione vissuta dai familiari dell'indagato: costui, infatti, mediante reiterati atti di violenza e minacce ai danni dell'anziano padre, consistite nel danneggiare porte e suppellettili all'interno dell'abitazione, nonché nell'arrecargli violenza fisica, impendendogli di uscire di casa e minacciandolo di morte, lo avrebbe costretto a consegnargli quotidianamente somme di denaro per un totale di circa 2.000 euro che avrebbe utilizzato nei modi più disparati" spiega in un comunicato l'Arma.



"Tali comportamenti, violenti e minacciosi, sarebbero stati assunti sistematicamente dal 34enne, dopo il rientro nell'abitazione paterna, avvenuto circa un anno fa. Nel corso delle indagini è stato accertato infatti che l'uomo, quotidianamente pretendeva dal padre la somma di 15 euro e che, in caso di mancato recepimento, in alcuni casi, avrebbe devastato la casa paterna arrecando inoltre violenza ai genitori i quali, in alcune circostanze, avrebbero addirittura chiesto in prestito denaro per consegnarlo al figlio", si precisa.



"La scrupolosa e paziente ricostruzione dei Carabinieri ha delineato le condotte delittuose del 34enne, permettendo al gip del Tribunale di Taranto, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, di formulare a suo carico precise contestazioni contenute nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare eseguita a suo carico. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere del reato di estorsione aggravata continuata" specifica in ultimo la Benemerita.