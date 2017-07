Roma: si spaccia per Lucifero per estorcere denaro a commerciante, arrestato

Arrestato un 62enne per estorsione e detenzione di molotov.

"I Carabinieri della Stazione di Colonna, a conclusione di un'articolata attività investigativa, hanno arrestato un sessantaduenne, con precedenti, accusato di aver tentato di estorcere denaro ad un commerciante operante nella zona dei Castelli Romani con gravi atti intimidatori. All'uomo è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Velletri, e dovrà rispondere di estorsione, porto e detenzione di una bottiglia incendiaria e la ricettazione di un telefono utilizzato per le minacce" rende noto l'Arma.

"Oltre alle telefonate minatorie, nel corso delle quali si presentava con il nome di 'Lucifero', infatti, per convincere la vittima a pagare, l'uomo era arrivato a lanciare una bottiglia molotov contro il cancello di ingresso dell'attività commerciale, nei primi mesi del 2017, che per fortuna non fece grossi danni" proseguono i Carabinieri.



"A quel punto stanco delle minacce subite, il commerciante ha denunciato tutto ai Carabinieri. Le indagini che ne sono seguite, anche attraverso attività tecniche, hanno consentito di identificare il responsabile e di raccogliere a suo carico gravi indizi di colpevolezza che hanno portato all'emissione della misura cautelare. L'uomo, dopo la cattura ad opera dei Carabinieri della Stazione di Colonna, è stato associato presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli" riporta in ultimo la Benemerita.