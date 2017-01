Napoli: minacciano 20enne per partita di droga non pagata, due arresti

"I carabinieri della Stazione Vomero-Arenella hanno tratto in arresto un 29enne, e un 35enne, del quartiere Vomero, entrambi già noti alle Forze dell'Ordine, ritenuti responsabili a vario titolo di estorsione, resistenza a un pubblico ufficiale e detenzione di stupefacente a fini di spaccio" viene segnalato in una nota dell'Arma.



"I militari sono intervenuti durante una discussione tra i due con un 20enne del quartiere vomero, a cui era seguita la consegna di diverse banconote da parte di quest'ultimo. I Carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato i 3, ricostruendo che il 20enne aveva appena consegnato 500 euro a pagamento di una partita di marijuana fino a quel momento non pagata. Gli stessi lo minacciavano da mesi" prosegue la Benemerita.



I militari osservano in ultimo: "Nelle fasi concitate dell'intervento il 29enne si è dato alla fugga a piedi raggiungendo la sua abitazione, dalla quale ha cercato di disfarsi, lanciandoli dalla finestra, di 10 grammi di marijuana in confezioni, bustine di plastica e un bilancino. I carabinieri hanno comunque visto il gesto e hanno recuperato e sequestrato il tutto. I 2 arrestati, dopo le formalità, sono stati tradotti nel carcere di Poggioreale. La posizione del giovane è al vaglio degli inquirenti."