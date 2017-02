Milano: gli rubano smartphone e poi ne chiedono riscatto, arrestati

Arrestati per tentata estorsione due uomini a MIlano.

"I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno tratto in arresto un 27enne marocchino e un 52enne italiano, già noti alla Giustizia, ritenuti responsabili di tentata estorsione, nonché, il primo, anche di porto abusivo di strumenti atti ad offendere" diffonde in un comunicato l'Arma.



"I militari dell'Arma sono entrati in azione su segnalazione di un 64enne, rapinato dello smartphone il giorno precedente, a Milano, dal 52enne che non aveva esitato nel tentare di investirlo per garantirsi la fuga. Poco dopo la vittima era stata avvicinata da un giovane straniero che lo aveva invitato a recarsi a Cologno Monzese per riottenere il telefono. Arrivato nel centro cittadino, l'uomo ha riconosciuto l'auto del malvivente ed è stato raggiunto da quest'ultimo che gli ha richiesto 120 euro per la restituzione del maltolto. La vittima ha quindi finto interesse e ha dato appuntamento all'estorsore per il giorno dopo, nei pressi della stazione della metropolitana 'Cimiano', presentandosi subito in caserma riferendo l'accaduto. I Carabinieri gli hanno dato assistenza accompagnandolo nel luogo concordato per lo scambio e bloccando l'estorsore, giunto sul posto assieme al 27enne, nelle cui tasche è stato rinvenuto anche un coltello a scatto con la lama di 10 centimetri. Gli arrestati sono stati condotti a San Vittore" viene osservato in conclusione dalla Benemerita.