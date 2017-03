Marzabotto: aggredisce i genitori per estorcergli denaro, 39enne arrestato

Arrestato un 39enne che ha aggredito il padre e la madre per avere del denaro.

"I Carabinieri della Stazione di Marzabotto hanno arrestato un 39enne italiano per tentata estorsione aggravata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. E' accaduto questa notte, quando la Centrale Operativa del 112 ha ricevuto la richiesta di aiuto di un 59enne italiano che riferiva di essere stato aggredito, unitamente alla compagna 60enne, dal figlio di quest'ultima" si espone in un comunicato dall'Arma.



Dai militi viene osservato inoltre: "In particolare, l'aggressore, poi identificato nel 39enne italiano, dopo essersi presentato ubriaco a casa della mamma, aveva preteso la consegna di una somma di denaro. Di fronte al rifiuto dei due conviventi, il soggetto, dopo aver picchiato il 59enne, afferrava la mamma per la testa e la faceva sbattere contro lo stipite della porta. Non riuscendo nell'intento, il 39enne usciva dall'appartamento danneggiando alcune vetrate condominiali e l'automobile dell'uomo che aveva chiesto aiuto ai Carabinieri."



Dalla Benemerita si spiega in conclusione: "Individuato nelle vicinanze dai militari intervenuti, l'aggressore ha cercato di evitare le manette con minacce, ma non ci è riuscito e su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto in carcere. Il 39enne è un soggetto socialmente pericoloso, gravato da precedenti di polizia per reati vari, stupefacenti compresi."