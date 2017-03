Bullismo: 19enne di Lauria estorce 200 euro da minorenne per comprare droga

Arrestato un "bullo" a Lauria: chiedeva soldi a 16enne per comprare la droga.

"Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Lauria hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 19enne censurato, in quanto resosi responsabile di estorsione continuata in danno di un 16enne. Le tempestive indagini hanno accertato che il 'bullo', nel corso degli ultimi mesi, in più occasioni e con reiterate minacce, era riuscito a farsi consegnare dalla vittima, che conosceva bene poiché frequentatori dello stesso istituto scolastico anche se di classi differenti, la somma di 200 euro che aveva utilizzato per l'acquisto di stupefacente di cui faceva uso" comunica l'Arma.



"I genitori del minore, qualche giorno addietro, venuti a conoscenza della vicenda, hanno denunciato l'accaduto ai Carabinieri di Lauria, che questa mattina hanno sorpreso l'indagato in flagranza di reato mentre si faceva consegnare ulteriori 200 euro quale garanzia per la propria integrità fisica. L'arrestato, in attesa dell'udienza di convalida, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente" evidenzia in conclusione la Benemerita.