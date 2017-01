Albano Laziale: minacce per avere più soldi, arrestato 27enne per estorsione

"I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 27enne di Albano con l'accusa di estorsione ai danni di un uomo di 43 anni del posto. Quest'ultimo - viene reso noto dell'Arma -, dopo continue richieste di denaro avanzate dal suo aguzzino con il quale aveva contratto un debito in precedenza, ha iniziato a subire minacce ed intimidazioni rivolte anche alla sua famiglia."



"La vittima, dopo l'ennesimo 'avvertimento', temendo per la sua incolumità e per quella dei suoi familiari, si è rivolta ai Carabinieri. Dopo aver concordato un appuntamento con il giovane, si sono incontrati lungo il Corso di Albano dove è avvenuta la consegna del denaro, circa 200 euro, ma ad attendere l'estorsore c'erano anche i Carabinieri che lo hanno arrestato subito dopo aver intascato i soldi. L'uomo è stato tradotto nel carcere di Velletri dove rimarrà in attesa di processo. Rischia la pena fino a 10 anni di reclusione" si espone in ultimo dalla Benemerita.