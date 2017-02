Esodati: prorogare data per ottava salvaguardia, dicono sindacati a Poletti

CGIL, CISL e UIL chiedono a Giuliano Poletti di prorogare la data per l'accesso all'ottava salvaguardia per gli esodati.

"CGIL, CISL e UIL chiedono una proroga della data limite per la presentazione della domanda di accesso all'ottava salvaguardia per gli esodati, in considerazione del ritardo da parte dell'Inps nel rendere disponibili le procedure necessarie per il corretto invio delle domande stesse", chiedono i sindacati in una lettera inviata al ministro del Lavoro Giuliano Poletti e al presidente dell'Inps Tito Boeri.



"Tale procedura - spiegano le tre sigle sindacali - è stata infatti rilasciata il 17 gennaio e resa pienamente operativa dal 1 febbraio, riducendo di fatto il tempo utile per la presentazione, che scadrà il prossimo 1 marzo".



"Tale proroga - si precisa quindi - si rende necessaria per poter garantire l'accesso alla misura di salvaguardia in considerazione del fatto che oltre il termine del 1 marzo il diritto decadrà".