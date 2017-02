Verona: si dirige verso il parco, arrestato con 25 grammi di eroina

Aveva addosso un involucro contenente circa 25 grammi di eroina.

"Era quasi l'ora di pranzo di sabato quando i Carabinieri della Compagnia di Villafranca, che da tempo stavano monitorando la zona del quartiere Saval a Verona, hanno individuato un tunisino di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine, che si aggirava con fare sospetto nei pressi di un parchetto, all'interno del quale vi era un altro giovane in attesa sospetta" viene riferito in un comunicato dall'Arma.



La Benemerita conclude: "I militari dell'Arma, per non correre il rischio di essere scoperti, hanno fermato il tunisino e lo hanno perquisito sul posto, trovando un involucro contenente circa 25 grammi di eroina. Per questo motivo l'uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto in carcere, ove si trova tuttora anche successivamente all'udienza con la quale il Tribunale di Verona ha convalidato l'arresto."