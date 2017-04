Solofra: nascondeva 50 dosi di eroina nel comodino, arrestato 36enne indiano

Un arresto a Solofra per spaccio.

"I Carabinieri della Stazione di Solofra, a seguito di una corposa attività informativa, hanno individuato nell'abitazione di un 36enne di origine indiana un possibile obiettivo di interesse nella lotta a quella deplorevole piaga rappresentata dal traffico di stupefacenti. - spiegano in una nota dall'Arma - Alle prime luci dell'alba di ieri, quando i Carabinieri hanno bussato alla porta il giovane, resosi conto della scomoda presenza, assumeva un atteggiamento alquanto agitato che insospettiva ulteriormente gli operanti. All'esito della successiva ed approfondita perquisizione, ben occultata all'interno del comodino della sua camera da letto, veniva rinvenuta della sostanza stupefacente di tipo eroina, già confezionata in dosi".



"Inoltre, nel corso della perquisizione, i Carabinieri rinvenivano anche un bilancino di precisione ed altro materiale potenzialmente idoneo al confezionamento di dosi verosimilmente destinate all'illecito mercato. Traslata la scena dell'operazione presso gli uffici del Comando Stazione di Solofra, i Carabinieri inviavano la sostanza presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del contermine Comando Provinciale di Salerno ove i militari specializzati, all'esito di accertamenti tecnici e qualitativi, quantificavano il numero di dosi ricavabili dalla sostanza rinvenuta in circa 50. Il 36enne le cui responsabilità venivano dunque definitivamente sancite dalle analisi tossicologiche di laboratorio, inchiodato alle proprie responsabilità da tutte le evidenze raccolte, veniva dichiarato in arresto a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino" rivela in conclusione la Benemerita.