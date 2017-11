Decreto fiscale: ok equo compenso per tutti i liberi professionisti

Annamaria Parente del PD commenta l'approvazione dell'equo compenso.

"Nel decreto fiscale siamo riusciti ad approvare - diffonde in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Annamaria Parente -, dopo un percorso di ascolto e confronto avuto da relatrice di una proposta di legge sul tema, l'equo compenso per tutti i lavoratori autonomi, a cominciare dagli avvocati, che introduce più giustizia ed equità nel mondo dei professionisti. Il principio è un passo in avanti importante soprattutto per gli avvocati, gli architetti e gli ingegneri, ma è fondamentale anche per l'intero mondo dei non ordinisti, il cui lavoro, ricordiamo, è in notevole aumento in Italia. Ci siamo concentrati soprattutto sui giovani e sulle giovani donne, perché c'è ancora un gap salariale elevato nel mondo delle professioni."



"Si tratta di un risultato che abbiamo raggiunto dopo esser partiti, con la legge 81 del 2017, con l'introduzione, per la prima volta, di maggiori tutele per tutti i lavoratori autonomi. Abbiamo ascoltato molti mondi dei professionisti e abbiamo accolto le loro esigenze. La necessità è stata quella di colmare lo squilibrio contrattuale con committenti forti, come imprese bancarie e assicurative e stabilire un principio di equo compenso anche quando ci si interfaccia con la PA. Adesso sarà compito dei Ministeri competenti aggiornare quanto prima i parametri di riferimento al fine di garantire il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti. Si tratta di una norma necessaria, ma saranno doverosi aggiustamenti per dare un quadro più specifico al tema" riporta infine la capogruppo PD in Commissione Lavoro.