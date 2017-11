Decreto fiscale: ok equo compenso contro caporalato intellettuale, dice Orlando

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando commenta l'approvazione dell'emendamento sull'equo compenso per tutte le professioni.

"Un altro passo per il riconoscimento dell'equo compenso per il lavoro dei professionisti. La breccia aperta dalla proposta relativa agli avvocati ha aperto, come promesso, la strada per tutte le altre professioni" dichiara su Facebook Andrea Orlando.

"Con l'emendamento e le sue riformulazioni governative approvate stanotte in Commissione Bilancio al Senato il principio del riconoscimento dell'equo compenso per tutte le professioni entra nel testo del dl fiscale che verrà approvato definitivamente entro fine anno" spiega infatti il ministro della Giustizia.



"Oltre all'allargamento a tutte le professioni, il testo approvato con pareri favorevoli di Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e Finanze introduce nel nostro ordinamento il principio che la Pubblica Amministrazione debba riconoscere un compenso equo ai professionisti" si sottolinea inoltre.



"E' un impegno che ho preso con tutti i professionisti italiani per sradicare quello che ho più volte definito come un vero e proprio 'caporalato intellettuale'; - precisa Orlando - un impegno che seppur con fatica e tra mille resistenze, stiamo portando avanti e che approveremo prima della fine della legislatura. Lo dobbiamo ai professionisti italiani".