Torino: torturano stalliere accusato di aver chiamato Striscia la notizia

Arrestati i titolari di un maneggio di Torino per l'aggressione allo stalliere, accusato di aver chiamato le guardie zoofile.

"Questa mattina, i carabinieri della Compagnia di Chivasso hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesse dal gip del Tribunale di Ivrea, nei confronti di due italiani responsabili di lesioni gravi, sequestro di persona ed estorsione tentata" rendono noto dall'Arma.



La Benemerita osserva: "I due soggetti sono i titolari di un maneggio con annessa scuola di equitazione a Caluso (Torino). La vittima dell'aggressione è uno stalliere\istruttore di equitazione. La vicenda nasce a seguito di un controllo nel maneggio effettuato il 16 febbraio scorso dalle guardie zoofile, a seguito della segnalazione di presunti maltrattamenti di animali."



Dai militi viene precisato: "In quella circostanza, poiché uno dei due titolari del maneggio aveva manifestato segnali di forte agitazione a causa della presenza di una troupe di una trasmissione televisiva (quella di Striscia la notizia, ndr), le guardie zoofile avevano richiesto l'intervento di personale Arma in supporto."



I militari evidenziano infine: "A distanza di tempo dal controllo, i due titolari hanno aggredito e picchiato con bastoni lo stalliere accusandolo di aver avvisato e richiesto l'intervento delle guardie zoofile. L'aggressione è durata alcune ore. La vittima ha riportato la rottura delle braccia e ferite su varie parti del corpo. Gli arresti sono avvenuti in collaborazione il personale del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale Carabinieri di Torino."