Epatite C e importazione farmaci per "superare monopoli lobby farmaco"

Federconsumatori commenta l'apertura del Ministero della Salute all'importazione dei farmaci dall'estero.

"Finalmente il ministro Beatrice Lorenzin interviene sui farmaci troppo costosi che risultano inaccessibili alla gran parte dei pazienti. Insieme ai nuovi criteri per il trattamento individuati dall'Aifa e con l'accesso assicurato a tutti i sieropositivi (per cui si prevede di trattare 240 mila pazienti in tre anni), si apre una prospettiva nuova di cura e di eradicazione dell'infezione da HCV (epatite C). Per garantire la tempestività dei trattamenti riteniamo valide e utili, inoltre, le nuove opportunità riconosciute e attribuite al medico curante, che può richiedere l'autorizzazione per l'importazione dall'estero del farmaco per uso personale dei pazienti" viene reso noto di Federconsumatori.