Emergenza neve Abruzzo: è fallimento delle istituzioni, dice Forum H2O

"Gioiamo e speriamo per i salvataggi di Rigopiano ma è inaccettabile la situazione di decine di migliaia di persone isolate da cinque giorni (7 oggi, ndr) senza elettricità, riscaldamento e luce" denuncia in una nota il Forum italiano dei movimenti per l'acqua, chiarendo che "nel Centro Italia è emergenza reale, nonostante si tenti in tutti i modi di sminuire la situazione".



"Centinaia di migliaia di persone sopravvivono a temperature polari senza energia elettrica e riscaldamento. Spesso senza acqua. A volte anche senza telefononia. E di ciò va chiesto conto ai gestori Terna ed Enel" viene segnalato dal Forum, osservando che "ancora una volta in Italia assistiamo allibiti e furenti a un generale e complessivo fallimento delle istituzioni, a partire dal sistema organizzativo della Protezione Civile e dalla Regione che hanno dimostrato di non essere in grado di affrontare emergenze di questo tipo nonostante l'arrivo della fortissima perturbazione fosse nota almeno con cinque giorni di anticipo e l'inverno in generale non possa certo essere considerato un evento imprevedibile. - e si aggiunge - Ed è cento volte più disarmante misurare l'abisso che sta tra l'impegno commovente di tanti lavoratori e volontari e l'impreparazione o la superficialità di troppe persone inadatte a ricoprire posti nelle catene di comando".



"Tra l'altro - ricorda il Forum dei movimenti per l'acqua - in alcuni territori come l'Alto vastese l'emergenza andava avanti già dalla perturbazione dell'Epifania, con centri isolati e un primo blackout di proporzioni abbastanza gravi".



"Per giorni - si prosegue - si è andati avanti con pochissimi mezzi adeguati alla nevicata ampiamente prevista (le previsioni meteo avevano dato 2-3 metri di accumuli)". Eppure, "l'emergenza nazionale è stata chiesta solo l'altro-ieri (19 gennaio, ndr) alle 14 e dichiarata solo ieri (20 gennaio, ndr)" viene sottolineato.



"Tutto questo è anche il frutto di anni di politiche scellerate" afferma il Forum H2O, spiegando: "Scellerata è stata la scelta di sopprimere le Province, scelta poi bocciata dal referendum costituzionale, ma già attuata nei fatti con un pesantissimo definanziamento e con l'esodo di tanti dipendenti e le attrezzature sono state lasciate irresponsabilmente invecchiare e disperdere. Le Province gestivano e gestiscono ancora oggi la gran parte del sistema viario italiano e in particolare quello che, fuori dalle grandi direttrici, raggiunge i borghi di montagna e il sistema collinare. Ora le competenze sono spezzettate e gestite in maniera confusionaria. Irresponsabile è stato abolire il livello amministrativo più vicino ai comuni, solo per la smania populistica di appuntarsi al petto l'ennesimo 'taglio di spese', senza la minima preoccupazione degli effetti di quel taglio. Nello stesso modo irresponsabile e superficiale si è proceduto con l'abolizione del Corpo Forestale dello Stato".



"Altrettanto scellerata - si segnala - è stata la scelta di privatizzare i servizi essenziali, come l'energia elettrica. Così può succedere che gestori privati di pubblici servizi possano ignorare le richieste di allarme dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia: le aziende private rispondono a singoli clienti, non a collettività. Ma le strategie aziendali puntano solo a grandi opere e non alle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Probabilmente perchè sulle manutenzioni non si fanno profitti".



Il Forum precisa quindi che "acqua ed energia sono beni essenziali: - e conclude - l'evidenza di queste ore ci spiega che essi devono essere riportati al più presto nelle mani del pubblico. Sempre più evidente è anche l'assoluta necessità di cambiare radicalmente la filosofia con cui i governi gestiscono territorio e beni comuni".