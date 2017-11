Incendi boschivi e caregiver: Bignami (Movimento X) deposita emendamenti

Laura Bignami del Movimento X deposita alcuni emendamenti per contrastare gli incendi boschivi e sostenere il caregiver familiare.

"Maggiori sanzioni per chi non rispetta l'ambiente e un Fondo Nazionale per i Caregiver" è quanto chiede la senatrice Laura Bignami del Movimento X (gruppo Misto) in alcuni emendamenti depositati in Commissione Bilancio.

"Quanto è accaduto in Val di Susa e in generale in Italia nell'ultimo anno, primo Paese europeo per numero di roghi e secondo per superficie boschiva andata in fumo, è preoccupante. - spiega infatti in una nota l'ex M5S - I boschi costituiscono un nostro patrimonio ambientale, sociale ed economico e vanno tutelati".



"Per tale motivo il testo dell'emendamento depositato prevede il rafforzamento di alcune misure di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi quali: l'allungamento dei limiti temporali di alcuni divieti (occorrerà aspettare 30 anni sia per cambiare la destinazione d'uso delle aree incendiate sia per realizzare edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e attività produttive, 15 anni invece per il pascolo e la caccia) e l'inasprimento delle pene pecuniarie. - si specifica - Quest'ultime passano da 500 a 1000 euro per capo in caso di infrazione del divieto di pascolo, da 30 a 50 mila per quello di caccia e sino a 70 mila euro per chi compie azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio boschivo nelle aree e nei periodi a rischio".



"Gettare quindi una sigaretta dalla macchina con il rischio di causare un incendio potrebbe costare molto caro all'automobilista maleducato, ma i nostri boschi si difendono anche con misure come questa", avverte quindi la parlamentare.



Per quanto riguarda il tema dei Caregiver, la senatrice Bignami chiede di istituire un Fondo "presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del Caregiver Familiare, finanziato dando la possibilità al contribuente di destinare, per tale finalità, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche". "Con tale fondo si provvede a fornire al Caregiver le necessarie misure di sostegno, anche di natura economica, e la contribuzione figurativa per gli anni di attività svolta, riconosciuti e certificati dal Ministero del Lavoro, per chi non raggiunge il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia" viene evidenziato in conclusione.