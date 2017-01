Traffico d'armi: coniugi fermati anche mediatori per italiani rapiti in Libia?

Fermate quattro persone ed effettuate 10 perquisizioni nell'ambito di una indagine per traffico internazionale di armi e di materiale dual use, di produzione straniera.



Due dei quattro fermati sono marito e moglie di San Giorgio a Cremano: Mario Di Leva, convertito all'Islam con il nome di Jaafar e Annamaria Fontana (con un passato in politica proprio a San Giorgio). Indagato a piede libero invece il figlio Luca, anche quest'ultimo convertitosi alla religione musulmana. La terza persona raggiunta dal provvedimento di fermo è un libico tuttora irreperibile, Mogamud Alì Shaswish. Fermato, infine, il manager della Società italiana elicotteri di Roma, Andrea Pardi.



Nel 2015 Andrea Pardi si era reso protagonista di un'aggressione nei confronti di un giornalista di "Report", che gli chiedeva spiegazioni proprio su presunte trattative che la società stava facendo con Stati oggetto di embargo.



Secondo l'accusa, tra il 2011 e il 2015 i quattro fermati avrebbero infatti introdotto in Paesi soggetti ad embargo, come l'Iran e la Libia, armi (fucili di assalto, missili terra aria) ed almeno un elicottero.



Infine, secondo le risultanze investigative i coniugi di San Giorgio a Cremano avrebbero avuto dei contatti con i rapitori con i quattro italiani sequestrati in Libia nel 2015. Nel marzo 2016 due dei nostri connazionali, Fausto Piano e Salvatore Failla, morirono mentre gli altri due rapiti, Gino Pollicardo e Filippo Calcagno, riuscirono poco tempo dopo a mettersi in salvo.



Le forze dell'ordine sarebbero infatti riuscite a decriptare alcuni messaggi WhatsApp in cui la coppia lascerebbe intedere di potersi mettere in contatto con i rapitori perché erano persone già conosciute.



I messaggi risalgono alla sera del 22 luglio 2015 e Annamaria Fontana rispondendo al marito che la informa sui rapimenti direbbe: "Ce li hanno proprio quelli dove noi siamo andati, già sto facendo, già sto operando con molta tranquillità e molta cautela". I pm non escludono "una loro possibile attività nel complicato meccanismo di liberazione che solitamente avviene tramite il pagamento di riscatti o la mediazione con altri affari ritenuti di interesse dai miliziani".