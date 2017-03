Energia elettrica: per guasti eccezionali indennizzi alzati a 1000 euro

L'Autorità per l'energia alza da 300 a 1000 euro gli indennizzi per gli utenti in caso di sospensione prolungata dell'energia elettrica.

"Bene per il Codacons le nuove regole varate dall'Autorità per l'energia, che innalzano da 300 a 1000 euro gli indennizzi per gli utenti in caso di sospensione prolungata delle forniture elettriche per guasti eccezionali, disponendo che dopo le 72 ore siano a totale carico delle aziende" diffonde in una nota l'associazione dei consumatori.



«Gli eventi legati al maltempo che lo scorso gennaio si è abbattuto su Abruzzo e Marche, lasciando migliaia di utenze senza elettricità, hanno dimostrato come in Italia ci fosse un totale squilibrio a favore degli operatori e a danno degli utenti - spiega infatti il presidente Carlo Rienzi - Le nuove regole introdotte dall'Autorità vanno nella direzione di ampliare le tutele verso i consumatori, e sanzionare più pesantemente le società che spesso non dimostrano sollecitudine nel risolvere guasti e disservizi nelle forniture. In tal senso riteniamo molto positivo l'aver aumentato l'entità degli indennizzi automatici a 1000 euro».