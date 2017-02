Copyright: sequestrati 50 siti internet che offrivano gratis tutti i giornali

Nella giornata di ieri la Guardia di Finanza, attraverso il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria, ha sequestrato 50 domini web poiché rendevano disponibili, gratuitamente ed integralmente, un vastissimo quanto aggiornato catalogo digitale di quotidiani e periodici nazionali ed esteri, in evasione dei diritti patrimoniali spettanti agli editori.



Il sequestro, attuato con l'oscuramento dei siti, riguarda, in pratica, l'illecita fruizione di tutte le principali testate nazionali, tra le quali, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano, la Stampa, Il Giornale, Italia Oggi, Libero, Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Tuttosport, nonché periodici di larga diffusione, quali Panorama, Chi, Tv Sorrisi e Canzoni, Focus, Cosmopolitan, Fashion Magazine, Vanity Fair, Auto Sprint, Elle e Gente, per citarne solo alcuni.



Questi siti non fanno più ricorso alle inserzioni pubblicitarie (a seguito dell'intensa azione repressiva condotta) per guadagnare illecitamente, ma si avvalgono di servizi di anonimizzazione, detti "cloudflare". Il profitto è costituito infatti dagli utili derivanti dalla sottoscrizione di abbonamenti presso i "cloud", affinché ogni utente possa fruire illegalmente delle opere multimediali tutelate. I domini oggetto del sequestro hanno consentito la fruizione illegale del materiale a milioni di utenti.



Le Fiamme Gialle spiegano che nel corso delle indagini è stato possibile individuare molteplici siti/domini che, utilizzando appositi servizi telematici in grado di assicurare l'anonimato, gli consentivano di risultare, apparentemente, ubicati fuori dal territorio nazionale. I militari hanno quindi sviluppato una nuova strategia investigativa denominata "follow the hosting" (parafrasando il metodo "follow the money"), che interessa, direttamente, i provider nazionali.



In sostanza, individuato il sito web che opera illegalmente, viene richiesto ai provider di verificare sui propri server la presenza di un servizio "Web Hosting, Cloud Hosting, VPS Hosting, Server Dedicato", oppure la fornitura di un servizio per il trasferimento o registrazione del nome a dominio. In tal modo si arriva ad identificare l'utente responsabile dell'attività criminale, rendendo inefficace l'adozione dei sistemi di anonimato utilizzati da tali soggetti per coprire le loro condotte illecite.



La Finanza ricorda che negli ultimi cinque anni i principali gruppi editoriali nazionali hanno accumulato perdite per due miliardi di euro, ridotto il fatturato del 32%, nonché ridotto la forza lavoro di oltre 4.500 unità. Tali dati si evincono dal report pubblicato dall'ufficio studi di Mediobanca che altresì denuncia la flessione del giro d'affari del settore editoriale da 5,7 miliardi del 2011 a 3,9 mili ardi del 2015. Il calo delle vendite dei quotidiani è in discesa del 33% nell'ultimo quinquennio.