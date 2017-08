Eclissi lunare 7 agosto 2017 Italia: occhi puntati ad Est dopo il tramonto

Oggi 7 agosto 2017 sarà visibile anche in Italia una eclissi lunare, anche se parziale. Occhi all'insù questa sera dopo il tramonto per guardare lo spettacolo della Luna.

Occhi all'insù questa sera dopo il tramonto. Oggi lunedì 7 agosto 2017 sarà visibile anche in Italia una eclissi lunare, anche se parziale. Il Sole al tramonto si troverà infatti dalla parte opposta della Luna, proiettando l'ombra della Terra sul nostro satellite. Anche se parziale, questa eclissi lunare promette di essere comunque spettacolare poiché gli astrofici assicurano una super Luna: per una illusione ottica cioè il nostro satellite apparirà di dimensioni più grandi.

In Italia, la parte oscurata della Luna sarà quella meridionale e per godere al massimo dell'eclissi basterà guardare verso est dalle ore 20.15 circa fino alle ore 22.51 quando il nostro satellite uscirà completamente dalla penombra.